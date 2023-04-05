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Сегодня, 01:27

Бушманов назвал проблемы в игре «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов назвал основные проблемы в игре московской команды.

«Все ждали от «Спартака» другого результата, игра не сильно изменилась. Где-то не хватает везения, где-то не реализовываются моменты. Проблемы в обороне были всегда, и спартаковская оборона никогда не отличалась надежностью. В первой части чемпионата эти проблемы тоже были, но их удавалось компенсировать надежной игрой в атаке. Эту ситуацию нужно преодолевать. Понятное дело, что мешают травмы и длительные дисквалификации, но нужно проявлять характер, преодолевать этот спад и поменьше обращать внимание на судей. Только так можно вернуться на прежний уровень», — цитирует RT Бушманова.

«Спартак» по итогам двух встреч уступил «Уралу» (1:1; 1:2) и вылетел из полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые продолжат выступать в Пути регионов турнира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132105-bushmanov-oborona-spartak
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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