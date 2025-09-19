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«Зенит» вызван на заседание КДК после оскорбительного баннера в адрес Дегтярева

Артем Бухаев
Корреспондент

Представители «Зенита» вызваны на заседание КДК РФС после появления баннера в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева на матче против «Ахмата» (2:1).

Болельщики сине-бело-голубых на матче FONBET Кубка России вывесили оскорбительный баннер, с помощью которого выразили свое отношение к словам министра, который ранее заявил, что не знает главного тренера клуба Сергея Семака.

«Данное дисциплинарное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе. Представители «Зенита» приглашены на заседание. Из Министерства спорта к нам не обращались, этот факт был в рапорте», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Футбол
РФС
ФК Зенит
Михаил Дегтярев
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