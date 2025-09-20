Титков объяснил, за счет чего «Балтика» обыграла ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Николай Титков рассказал, как удалось победить ЦСКА (1:1, пен. — 10:9) в матче группового турнира FONBET Кубка России.

«За счет характера отыгрались в основное время, а серия пенальти — это лотерея, но все ее тренируют. Мы точно стараемся отрабатывать на тренировках пенальти. И, как видим, это дало результат. Хотя без удачи тут не выиграть. В матче с ЦСКА удача оказалась на нашей стороне. Ну и наш вратарь Ваня — молодец. Взял два пенальти плюс победный забил», — приводит издание «Известия» слова Титкова.

ЦСКА с 8 очками занимает второе место в таблице группы D. «Балтика» с 2 очками на последнем месте.