КДК оштрафовал «Сатурн» на 10 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Броук Бойз»

КДК РФС рассмотрел поведение болельщиков на матче Пути регионов Кубка России между «Сатурном» и «Броук Бойз» (0:2).

«Болельщики «Сатурна» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — 10 тысяч рублей штрафа. Они же бросали бутылки в сторону скамейки «Броук Бойз». Также «Броук Бойз» оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.