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КДК оштрафовал «Сатурн» на 10 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Броук Бойз»

Артем Бухаев
Корреспондент

КДК РФС рассмотрел поведение болельщиков на матче Пути регионов Кубка России между «Сатурном» и «Броук Бойз» (0:2).

«Болельщики «Сатурна» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи — 10 тысяч рублей штрафа. Они же бросали бутылки в сторону скамейки «Броук Бойз». Также «Броук Бойз» оштрафован на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

В четвертом раунде Пути регионов «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».

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Футбол
Кубок России
ФК Сатурн
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