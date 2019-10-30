«Зенит» сыграет с «Томью» под закрытой крышей стадиона
18:53
Крыша «Газпром Арены» будет закрыта на матче 1/16 финала Кубка России «Зенит» — «Томь», сообщает официальный Twitter «Крыша «Газпром Арены».
Игра начнется 30 октября в 20:00 (мск).
Сегодня я буду закрыта #ЗенитТомь— Крыша «Газпром Арены» (@SpbRoof) October 30, 2019
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