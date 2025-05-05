«Зенит» могут оштрафовать за выкрики фанатов в адрес Дзюбы

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Зенита» кричалок в адрес форварда «Акрона» Артема Дзюбы во время матча против ЦСКА.

«Рассмотрим тот факт, что болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы», — заявил Григорьянц РИА Новости.

30 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в первом матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра запланирована на 14 мая в Москве.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России и четыре раза обладателем Суперкубка России, а также дважды завоевывал FONBET Кубок России.

Заседание КДК РФС, на котором будет обсуждаться этот вопрос, пройдет 7 мая.