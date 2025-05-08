Футбол
8 мая, 19:27

ЦСКА продал все билеты на кубковый матч против «Зенита»

Алина Савинова

ЦСКА объявил о солдауте на второй матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

Игра команд состоится 14 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.

«14-го мая на «ВЭБ Арене» будет очень громко, ведь вы купили все билеты, доступные в продаже (без учета VIP-мест)», — говорится в сообщении армейцев.

Первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Победитель противостояния сыграет в суперфинале либо против «Спартака», либо против «Ростова».

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/27948
