5 мая, 11:15

КДК РФС рассмотрит удаление аналитика «Спартака» Сассо. Специалист приглашен на заседание

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матчей пути регионов и пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В матче «Зенит» — ЦСКА болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения. В матче «Локомотив» — «Ростов» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. И по итогам матча «Спартак» — «Динамо» рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков хозяев, выход за пределы технической зоны главного тренера Деяна Станковича и удаление аналитика «Спартака» Винченцо Сассо за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Он приглашен на заседание», — сказал Григоряьнц «СЭ».

Ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет 14 мая. В финале пути регионов «Спартак» примет в Москве «Ростов» 15 мая.

