Филатов — о возможном увольнении Галактионова: «Не могу ничего сказать»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении Михаила Галактионова.

Сообщалось, что Галактионов может быть уволен в случае, если «Локомотив» проиграет «Ростову» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Перед матчем писали, что в случае вылета «Локомотива» Галактионов может быть уволен.

— Не знаю, не могу ничего сказать.

Железнодорожники проиграли «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов.

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление на турнире.