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Сегодня, 09:49

Защитник «Ростова» Вахания рассказал, почему команда делала много выносов в кубковом матче

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Защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии для «СЭ» назвал причину большого количества выносов мяча при игре в обороне в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Нет, это не была установка Карпина. Так складывалась игра. Возможно, нас где-то поддавили, поэтому приходилось упрощать», — сказал Вахания «СЭ».

В следующем матче Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».

Александр Абустин

Кубок России
ФК Ростов
Илья Вахания
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