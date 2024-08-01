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Защитник «Химок» Степанов: «Травмы Панченко и Терехова — это потери, но незаменимых не бывает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Даниил Степанов прокомментировал повреждения одноклубников Кирилла Панченко и Сергея Терехова.

Оба футболиста получили травмы в ходе матча против «Оренбурга» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Их заменили по ходу встречи.

«Травмы Панченко и Терехова? Это потери для нас, но незаменимых не бывает. У нас есть в обойме ребята, которые готовы выйти на поле и выложиться на все сто процентов», — цитирует Степанова Metaratings.

Источник: Metaratings
Кирилл Панченко
Футбол
ФК Химки
Сергей Терехов
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