Защитник «Химок» Степанов: «Травмы Панченко и Терехова — это потери, но незаменимых не бывает»

Защитник «Химок» Даниил Степанов прокомментировал повреждения одноклубников Кирилла Панченко и Сергея Терехова.

Оба футболиста получили травмы в ходе матча против «Оренбурга» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Их заменили по ходу встречи.

«Травмы Панченко и Терехова? Это потери для нас, но незаменимых не бывает. У нас есть в обойме ребята, которые готовы выйти на поле и выложиться на все сто процентов», — цитирует Степанова Metaratings.