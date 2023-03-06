Фомин оценил жеребьевку Кубка России, по итогам которой «Динамо» сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что «Зенит» является хорошим соперником для московского клуба во втором этапе 1/4 финала плей-офф пути регионов FONBET Кубка России.

«Результат покажет, удачная ли это жеребьевка или нет. Хороший соперник, «Зенит» так «Зенит», будем играть», — приводит слова Фомина ТАСС.

2 марта прошла жеребьевка второго этапа 1/4 финала плей-офф пути регионов, матч «Динамо» с «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта и начнется в 20:00 мск.