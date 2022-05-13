Лаксальт о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Неважно, кто играет дома, играют два великих клуба»

Лаксальт поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Я уверен, что это хорошая вывеска. Неважно, кто играет дома, играют два великих клуба. Будет великая игра для всех. Мы сделаем все на сто процентов», — сказал Лаксальт.

Также защитник высказался об оставшихся матчах «Динамо» в текущем сезоне.

«У нас осталось три игры, все они очень важные. Конечно, заключительная игра будет самой важной. Очень много сделано для этого. Мы готовились, работали. Это будет самая важная игра», — отметил Лаксальт.

«Спартак» будет хозяином финального матча БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо». Игра пройдет в «Лужниках» 29 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.