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Сегодня, 22:19

Зарема о победе над «Локомотивом»: «Все молодцы, вперед «Спартак»!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на победу красно-белых над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Спартак» выиграл у «Локомотива» со счетом 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны.

«Очень радует, что Мартинс вернулся в строй — и сразу результативно. Игнатов показал тот футбол, которого от него ждут болельщики. Рома Зобнин снова в гонке бомбардиров. Пруцев как всегда выполняет колоссальный объем работы. Промес завершил этот матч. Все молодцы! Дальше интереснее, вперед, Спартак!» — сказала Зарема «СЭ».

Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: ответный матч. «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 4:2. Онлайн-трансляция матча
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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