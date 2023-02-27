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Сегодня, 22:21

Галактионов — о матче со «Спартаком»: «Был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

— Не обидно, что после такой игры все будут обсуждать судейство?

— Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. В большей степени был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет. Мы со штабом смотрели на скамейке — на наш взгляд, были фолы, но судья решил иначе.

— В футбол играют 11 человек. Почему у вас были только трое Баринов, Миранчук и Лантратов?

— В количественном плане вы немного ошиблись. А что до определения индивидуальностей — это личное мнение каждого. Оценки игрокам мы дадим в частных беседах.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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