Галактионов — о матче со «Спартаком»: «Был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

— Не обидно, что после такой игры все будут обсуждать судейство?

— Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. В большей степени был момент переломный в первом тайме — когда был вопрос пенальти или нет. Мы со штабом смотрели на скамейке — на наш взгляд, были фолы, но судья решил иначе.

— В футбол играют 11 человек. Почему у вас были только трое Баринов, Миранчук и Лантратов?

— В количественном плане вы немного ошиблись. А что до определения индивидуальностей — это личное мнение каждого. Оценки игрокам мы дадим в частных беседах.