Хусаинов считает, что второй гол «Спартака» в ворота «Локо» должен был быть отменен

Известный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод со вторым голом «Спартака» в ворота «Локомотива» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У арбитра ФИФА хочется спросить, а в каких случаях можно толкать игрока в борьбе? Игнатьев двумя руками толкал Тикнизяна, сначала на пол его поставил, а потом добил. А судья не увидел простейшего этого нарушения. Это нарушение со стороны Игнатова», — сказал Хусаинов «СЭ».