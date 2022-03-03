Юри Алберто признан лучшим игроком матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — КАМАЗ

Нападающий «Зенита» Юри Алберто признан лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка России с КАМАЗом (6:0).

В этой встрече, которая проходила в Санкт-Петербурге, Алберто провел на поле 60 минут, оформил дубль и отдал две голевые перадачи.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России. «КАМАЗ» завершил выступление на турнире.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет в пятницу, 4 марта.

Ранее сегодня, 3 марта, лучшими игроками своих матчей были признаны защитник «Енисея» Валерий Кичин, нападающий «Рубина» Виталий Лисакович и вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.