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Сегодня, 22:40

Юри Алберто признан лучшим игроком матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — КАМАЗ

Екатерина Савостина
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото БЕТСИТИ

Нападающий «Зенита» Юри Алберто признан лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка России с КАМАЗом (6:0).

В этой встрече, которая проходила в Санкт-Петербурге, Алберто провел на поле 60 минут, оформил дубль и отдал две голевые перадачи.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России. «КАМАЗ» завершил выступление на турнире.

Жеребьевка четвертьфинала пройдет в пятницу, 4 марта.

Ранее сегодня, 3 марта, лучшими игроками своих матчей были признаны защитник «Енисея» Валерий Кичин, нападающий «Рубина» Виталий Лисакович и вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.

Футбол
ФК Зенит
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