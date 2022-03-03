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Сегодня, 22:49

Семак рассказал о характере травмы Одоевского

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние игроков после победы в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России над КАМАЗом (6:0).

— Игра хорошая по качеству. Ребята молодцы, вышли предельно сконцентрированными, показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Спасибо болельщикам за поддержку — атмосфера добавляет нам сил. Эта победа — общая для нас и для болельщиков.

— Что за травму получил Одоевский? Почему в заявке не было Вендела и Клаудиньо?

— У Вендела и Клаудиньо есть небольшие мышечные проблемы, несерьезные. Одоевский на разминке повредил связки на пальце. Посмотрим, насколько серьезно — будет мешать или не будет мешать.

Даниил Одоевский был заявлен в старте на матч с КАМАЗом, но был заменен на Михаила Кержакова. Пресс-служба сообщила, что он получил травму на разминке.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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