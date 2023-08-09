Ярошик — о матче с «Сочи»: «Если бы не вратарь Ходанович, мы бы не радовались сегодня первой победе»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Долгожданная победа. Думаю, нам всем нужна была она, не только игрокам, но и фанатам. Я рад. Было нелегко. Мы начали очень хорошо в первом тайме, создавали моменты, забили два гола. Второй тайм был с нашей стороны очень плохой. Хочу сказать, что если бы не было сегодня Андрея (Ходановича. — Прим. «СЭ») на воротах, мы бы не радовались первой победе», — сказал Ярошик на пресс-конференции.

«Оренбург» набрал 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы A. «Сочи» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка России «Оренбург» на выезде сыграет с «Факелом» 29 августа. «Сочи» дома примет ЦСКА на день позже.