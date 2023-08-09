Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:09

Семак — о победе над «Крыльями Советов»: «Игра держала в напряжении до финального свистка»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка, — цитирует пресс-служба «Зенита» Семака. — Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы».

«Зенит» с 6 очками лидирует в группе B Кубка России. «Крылья Советов» проиграли оба матча и располагаются на 3-й строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Балтикой» 30 августа. «Крылья Советов» в гостях проведут матч с «Ахматом» в этот же день.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-09-sergey-semak-spasibo-nashim-bolelshchikam-ikh-segodnya-mnogo-priekhalo.htm
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Динамо» — «Краснодар»: Мозес сравнял счет
«Динамо» против «Краснодара». ЦСКА проиграл «Факелу», «Зенит» победил «Крылья». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Динамо» — «Краснодар»: мяч попал в руку Фернандесу от его ноги. Правильно ли назначен пенальти?
Квеквекскири о победе «Факела» над ЦСКА: «Для нас этот матч был ключевым»
«Динамо» — «Краснодар»: видео голов
Квеквескири: «Футбол — это про голы. Я с Евсеевым не согласен»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России, 2-й тур: «Зенит» обыграл «Крылья», «Спартак» победил «Пари НН» и другие матчи

Личка эффектно принял мяч в технической зоне в матче с «Краснодаром»
Новости
RSS RSS
Все новости