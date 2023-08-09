Семак — о победе над «Крыльями Советов»: «Игра держала в напряжении до финального свистка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Настоящая кубковая игра, которая держала в напряжении до финального свистка, — цитирует пресс-служба «Зенита» Семака. — Поздравляю нашу команду с победой. Спасибо нашим болельщикам, их сегодня много приехало, чтобы поддержать нашу команду. Мы рады в этот день доставить им положительные эмоции от победы».

«Зенит» с 6 очками лидирует в группе B Кубка России. «Крылья Советов» проиграли оба матча и располагаются на 3-й строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Балтикой» 30 августа. «Крылья Советов» в гостях проведут матч с «Ахматом» в этот же день.