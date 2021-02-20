«Я не садист». Тедеско ответил на вопрос о схеме «Спартака» на матч с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу высказался о схеме команды.
— Не считаете ли вы неверным решением поставить новую схему?
— Если бы я думал, что схема сырая или неверна, мы бы не стали так играть. Я не садист. Думаю, вы ждали момента, чтобы задать вопрос про схему еще с товарищеских матчей. Мы пропустили два гола со стандартов, но схема тут ни при чем. У нас некоторые игроки играют в такой схеме в национальных сборных, включая Зобнина. Пожалуйста, не спрашивайте меня пока про схему. Еще рано об этом говорить.
— Как вам дебют Хендрикса?
— Думаю, он немного нервничал в начале. Но мне кажется, все увидели его качества. Уверен, он может помочь «Спартаку».
20 февраля «Динамо» обыграло красно-белых на своем поле. В составе команды Сандро Шварца голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
(Сергей Федоров)
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