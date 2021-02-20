«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка
«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:0. Счет на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, реализовавший пенальти. В середине второго тайма 18-летний Константин Тюкавин забил второй мяч.
В концовке встречи за две желтых карточки был удален хавбек красно-белых Виктор Мозес.
«Динамо» стало вторым участником четвертьфинала турнира. Ранее 20 февраля «Арсенал» на выезде обыгралд «Зенит» со счетом 2:1.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Фомин, 16 — с пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Липовой (Тюкавин, 62), Моро, Фомин, Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 82).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Хендрикс (Бакаев, 84), Мозес, Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 27. Шиманьски, 56. Ларссон, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.
Удаление: Мозес, 81 (срыв атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Левников. Абусуев, Веретешкин (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мурашов (Москва).
20 февраля. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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