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«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка

21:27
20 февраля. «Динамо» — «Спартак» — 2:0. Константин Тюкавин празднует гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сетка БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Фото "СЭ"
20 февраля. «Динамо» — «Спартак» — 2:0. Константин Тюкавин празднует гол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:0. Счет на 16-й минуте открыл Даниил Фомин, реализовавший пенальти. В середине второго тайма 18-летний Константин Тюкавин забил второй мяч.

В концовке встречи за две желтых карточки был удален хавбек красно-белых Виктор Мозес.

«Динамо» стало вторым участником четвертьфинала турнира. Ранее 20 февраля «Арсенал» на выезде обыгралд «Зенит» со счетом 2:1.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 16 — с пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Липовой (Тюкавин, 62), Моро, Фомин, Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 82).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Хендрикс (Бакаев, 84), Мозес, Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 27. Шиманьски, 56. Ларссон, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.

Удаление: Мозес, 81 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Левников. Абусуев, Веретешкин (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мурашов (Москва).

20 февраля. Москва. Стадион «Динамо».

Сетка БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Фото "СЭ"
Сетка БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Фото «СЭ»
Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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