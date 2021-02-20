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Тедеско заявил, что отсутствие Крала сказалось на игре «Спартака» с «Динамо»

21:48
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу ответил на вопросы журналистов.

«Отсутствие Крала сказалось, — сказал Тедеско. — Это важный игрок, он сыграл во всех предыдущих матчах. Мы можем заменить игрока на любой позиции, но не стоит недооценивать значимость Крала».

20 февраля «Динамо» обыграло красно-белых на своем поле. В составе команды Сандро Шварца голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

(Сергей Федоров)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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