Даниил Фомин прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (2:0).
«Плана играть на контратаках не было, мы хотели владеть инициативой, — сказал Фомин в эфире канала «Матч ТВ». — Повезло, что забили гол и после этого могли играть чуть пониже. Во втором тайме перетерпели и забили гол. Главное, что довели матчи до победы.
Готовились, что «Спартак» сыграет в четыре защитника. Главное, что выиграли. Главное — результат. Не видел момент с пенальти. Главное, что назначили пенальти, а потом я посмотрю момент и выскажу свою мнение.
Сегодня была классная атмосфера, болельщики пришли в такую погоду. Нам это сыграло на руку. Жеребьевка кубка? Сейчас у нас «Ахмат» на очереди. Когда будет жеребьевка, тогда и обсудим».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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