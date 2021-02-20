Даниил Фомин прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (2:0).

«Плана играть на контратаках не было, мы хотели владеть инициативой, — сказал Фомин в эфире канала «Матч ТВ». — Повезло, что забили гол и после этого могли играть чуть пониже. Во втором тайме перетерпели и забили гол. Главное, что довели матчи до победы.

Готовились, что «Спартак» сыграет в четыре защитника. Главное, что выиграли. Главное — результат. Не видел момент с пенальти. Главное, что назначили пенальти, а потом я посмотрю момент и выскажу свою мнение.

Сегодня была классная атмосфера, болельщики пришли в такую погоду. Нам это сыграло на руку. Жеребьевка кубка? Сейчас у нас «Ахмат» на очереди. Когда будет жеребьевка, тогда и обсудим».