Помазун рассказал, как готовился к серии пенальти перед финалом «Спартака» с «Краснодаром»

Голкипер «Спартака» Илья Помазун в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к серии пенальти перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3).

— Заранее готовили подсказки к серии пенальти?

— Это были не мои подсказки, наш тренер вратарей заготовил ее. Мы все вместе сели и посовещались, пришли к общему мнению, поэтому удалось выиграть. Это общекомандная победа.

Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил два удара — от Хуана Боселли и Кевина Ленини.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.