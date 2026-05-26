Черчесов — о суперфинале Кубка: «Кто-то говорит, что пенальти — лотерея, а для меня это мастерство»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

«Спартак» был более заряженный в первом тайме. Моменты были у обоих ворот, но забили красно-белые. Во втором «Краснодар» вышел отыгрываться и забил просто великолепный гол. Но не хватило. А «Спартак», имея небольшое преимущество, не смог его реализовать. Кто-то говорит, что пенальти — это лотерея, а для меня это мастерство полевых игроков и вратарей. «Спартак» выиграл, как я и сказал до игры, правда не угадал счет», — сказал Черчесов «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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