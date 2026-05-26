Средний возраст игроков Кубка России сезона-2025/26 оказался ниже 25 лет

В сезоне 2025/26 средний возраст игроков команд-участниц FONBET Кубка России составил 24,92 года, сообщает пресс-служба РФС.

По сравнению с розыгрышем-2024/25 этот показатель вырос на 0,2 (24,72).

Самой молодой командой турнира стало «Строгино», чей средний возраст составил 19,1 года. На втором месте «Чертаново» (19,9), на третьем — «Звезда». Самой возрастной командой оказался «РВ Челлендж», средний возраст игроков — 29,3 лет. Следом в этом списке расположились «Анри» (29,1) и «Кубань Холдинг» (28,4).

Средний возраст игроков «Спартака» и «Краснодара», участников суперфинала Кубка России, составляет 27 и 26,3 года соответственно.



Также отмечается, что на фоне национальных Кубков Англии, Германии, Италии, Испании и Франции — в Кубке России выступают более молодые футболисты. В Кубке Германии средний возраст игроков ближе всего к российским показателям — 25,76 лет. В Англии — 26,33 года, в Италии — 26,58, в Испании — 26,92, во Франции — 27,33.

Победителем Кубка России в сезоне-2025/26 стал «Спартак». В финале красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти — 1:1, 4-3.

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