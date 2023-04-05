Ломаев — о пропущенном голе: «Игрок ЦСКА прострелил и попал в нашего защитника. Не повезло»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что произошло в моменте с голом?

— Там была борьба. Игрок ЦСКА прострелил и попал в нашего игрока. Нефарт, не повезло.

— Почему вы выбрали позицию вратаря?

— Я пришел в футбол в 2008 году. Хотел стать вратарем, как Акинфеев, или полузащитником, как Аршавин. Акинфеев одним словом — легенда.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.