Газзаев: «Без Дивеева в обороне ЦСКА анархия!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» назвал селекционную ошибку армейцев после крупного поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоау Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование. Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия! 16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева. К сожалению, но нужно говорить то, как есть. У армейцев вообще сегодня не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

— Но ведь была же яркая победа над «Краснодаром» в первом кубковом матче.

— Постойте. Надо же смотреть на более длинной дистанции. Пять матчей весной и четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками? Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве».

А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова. Средняя линия проседает, никакой сыгранности. В обороне провал за провалом. Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано — большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в стартовом, но у него ни одного результативного действия...

— Некоторые болельщики уже начинают писать о кредите доверия к Челестини...

— Отвечу так: когда нет результата, естественно, возникают вопросы к тренерскому штабу, к главному тренеру. Пока команда функционально не готова к весенней части сезона. Связки не работают. Новички не вписались. Вопросы, вопросы, вопросы... Сплошные удаления. А ведь ЦСКА ставил самые высокие задачи — борьбу за чемпионство. Но пока амбиции, к сожалению, ничем не подкрепляются, — отметил Газзаев.

В январе защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Лусиано Гонду отправился в обратном направлении.

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