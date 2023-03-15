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Сегодня, 20:24

Главный тренер ЦСКА Федотов: «Итог матча можно назвать закономерным»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2).

«Настоящий кубковый поединок, обоюдоострый. В первом тайме мы неплохо комбинировали, создали несколько голевых моментов, но не реализовали их. В перерыве попросили ребят действовать в том же ключе. В итоге забили гол, когда подловили соперника на ошибке.

Затем мы с бровки требовали игроков быстрее вернуться, но надо учитывать, что времени на восстановление было маловато. Пропустили быстрый, легкий гол со стандарта, соперник перевернул игру. При счете 2:1 «Крылья» начали играть в свой футбол, использовать пространство. Отдам должное нашим парням, что продолжали играть, заработали пенальти и сравняли счет.

Далее мы видели обоюдоострый футбол, каждая команда старалась победить. И у нас был момент, и у соперника после стандарта. Итог матча можно назвать закономерным», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/vladimir-fedotov-itog-matcha-mozhno-nazvat-zakonomernym/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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