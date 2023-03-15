Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:43

Алдонин — о кубковом матче «Крыльев Советов» и ЦСКА: «Я ожидал такой борьбы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:2).

«А вы хотели, чтобы было повторение? Так всегда бывает, когда после какой-то убедительной победы следующий матч очень тяжелый, даже с другим соперником. Учитывая того же самого соперника: матч уже на выезде, совсем другая картина, совсем другая игра. Я был убежден, что ЦСКА столкнется с очень серьезным сопротивлением от «Крыльев Советов». Я ожидал такой борьбы и ожидал такого результата», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Алдонин добавил, что ожидает победы ЦСКА в ответной встрече.

«Убедительно, не убедительно, самое главное — победа и проход в дальнейшую стадию Кубка», — сказал Алдонин.

12 марта в Москве в матче 19-го тура РПЛ ЦСКА разгромил «Крыльев Советов» со счетом 4:0.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.

Евгений Алдонин
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Зенит» — «Динамо»: кто вылетит из Кубка России? Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — «Динамо»: ничья по результатам первого тайма
Гарре: «Считаю, что нам несколько не повезло в этом матче и в предыдущих»
«Зенит» — «Динамо»: Бакаев сравнял счет
Главный тренер ЦСКА Федотов: «Итог матча можно назвать закономерным»
Чалов о ничьей с «Крыльями»: «У нас было больше шансов на победу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федотов: «Итог матча можно назвать закономерным»

«Зенит» — «Динамо»: Бакаев сравнял счет
Новости
RSS RSS
Все новости