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Сегодня, 19:20

Хусаинов поддержал назначение Безбородова главным арбитром суперфинала Кубка России

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Владислав Безбородов.
Фото ФК «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» оценил назначение судьи Владислава Безбородова главным арбитром суперфинала Кубка России по футболу ЦСКА — «Краснодар».

«Если не он, то кто? Из тех, кто есть, это достойная кандидатура. Учитывая, что он все-таки нейтрален. Карасев — москвич. А в финале-то ЦСКА играет», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в московских «Лужниках».

Помощниками главного арбитра назначены Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резерный судья — Кирилл Левников, видеоарбитр ВАР — Павел Кукуян, его ассистент — Алексей Лунев.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Хусаинов
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