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Сегодня, 11:50

Васютин не считает приход Адамова в «Зенит» дополнительной мотивацией для себя

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин высказался о переходе в «Зенит» нового вратаря Дениса Адамова, а также высказался о матче с «Ахматом» в 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Вчера, 25 июля, «Зенит» объявил о переходе из «Сочи» вратаря Адамова.

«Хорошая была игра. Главное, что выиграли. «Ахмат» — хорошая, крепкая команда. Довольно агрессивно играли. На эту игру я выходил со спокойными ощущениями и настроем играть на победу. Приход Адамова? Не могу сказать, что это дополнительная мотивация. Мы каждый день работаем по максимуму. Денису — добро пожаловать! Будем работать вместе», — приводит слова Васютина «Спорт День За Днем».

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года он перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.

Источник: Спорт День За Днем
Александр Васютин
Денис Адамов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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