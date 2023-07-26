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Сегодня, 09:47

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что матч с «Оренбургом» в Кубке России будет показательным для армейцев

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ожиданиями от матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».

«Посмотрим, как ЦСКА будет выглядеть в этом матче. Еще, не дай бог, Игорь Акинфеев сломается, а то Игоря Дивеева и Виллиана Рошу уже потеряли. Вратарь — возрастной игрок, может травму получить. Игры в Кубке России не сильно отличаются от чемпионата. Разве, что там есть серия пенальти после основного времени. И там, и там нужно показывать свои атакующие действия. Кто лучше сыграет, тот и выиграет. Матч с «Оренбургом» будет показательным. После этого уже станет понятно, на что ЦСКА может рассчитывать в сезоне. Но у нас нет ни нападающих, ни защитников. Позиции сильно пострадали. Из-за это такой результат», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи — 16.15 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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