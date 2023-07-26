В среду, 26 июля, «Оренбург» примет ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 16.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Оренбург» — ЦСКА будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

ЦСКА — действующий обладатель Кубка страны. Всего у армейцев 8 побед в этом турнире (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2023). Оренбуржцы являются полуфиналистами Кубка России в сезоне-2014/15.

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