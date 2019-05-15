Василий Кикнадзе: "С Денисовым диалог начался"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после второго полуфинального матча Олимп-Кубка России с "Ростовом" (2:0), прокомментировал "СЭ" ситуацию с полузащитником Игорем Денисовым.

Ранее Кикнадзе говорил, что полузащитник команды больше двух недель не выходил с клубом на связь. По некоторым данным, Денисов после окончания сезона-2018/19 может покинуть "Локомотив".

– Денисов вышел на связь?

– С Игорем идут коммуникации. Все нормально.

– Он уже в расположении команды?

– Это внутреннее дело команды. Как только мы либо не продлимся, либо продлимся, тут же сообщим.

– Он тренируется?

– Диалог начался.

– Только такой ответ?

– Человек после больничного. Как только будут какие-то решения, сразу сообщим.

Контракт 34-летнего Денисова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2020 года. Соглашение было продлено в декабре 2018 года.

"Локомотив" вышел в финал Кубка, победив по сумме двух игр (2:2, 2:0). (Арман Мкртчян)