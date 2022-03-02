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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:21

Ваноли: «Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» (6:1).

— Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень рад этой победе.

— Можно ли сказать, что Николсон и Хлусевич полностью адаптировались в команде?

— Обоим есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» — большой клуб, здесь иногда не хватает терпения молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

— Изучали ли как-то «Кубань» дополнительно?

— Мы их изучали. Смотрели их матчи на сборах. Они сильно поменялись в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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