Ваноли: «Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани» (6:1).

— Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень рад этой победе.

— Можно ли сказать, что Николсон и Хлусевич полностью адаптировались в команде?

— Обоим есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» — большой клуб, здесь иногда не хватает терпения молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

— Изучали ли как-то «Кубань» дополнительно?

— Мы их изучали. Смотрели их матчи на сборах. Они сильно поменялись в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.