Самедов двумя словами описал победу «Спартака» над «Кубанью» в БЕТСИТИ Кубке России

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу «Спартака» над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Результат хороший. «Спартак» идет в следующий раунд — уверенная победа. Выход в четвертьфинал — это хорошо. Две игры до полуфинала, есть шанс выиграть трофей. Хорошая возможность порадовать болельщиков», — сказал Самедов «СЭ».

Матч прошел 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В составе красно-белых хет-триком отличился Шамар Николсон, Квинси Промес сделал дубль, еще один гол — на счету Джордана Ларссона. Защитник Георгий Джикия отметился автоголом в игре с «Кубанью».

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России состоится 4 марта.