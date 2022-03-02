Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Играли весело, по-спартаковски, как в старые времена, но «Кубань» ничего не показала. У меня возникли печальные ассоциации с летним кубком, который выиграл еще Витория. «Спартак» тоже там крупно всех обыгрывал: 5:1, 4:0, а потом вернулся в РПЛ и проиграл тому же «Рубину». Сейчас происходит что-то похожее, поэтому не надо забывать, что незадолго до этого они проиграли ЦСКА», — прокомментировал Пресняков «СЭ».

Пресняков также прокомментировал игру Александра Максименко и Георгия Джикии.

«Автогол Джикии — просто случайность, он лучший игрок в клубе. Возвращение Максименко? Отыграл хорошо, но ему больших хлопот и не доставляли, автогол не его вина. Это Джикия пошутил. Не все же через себя забивать в ворота европейских команд. Понравился Николсон и Промес. Хлусевич забил красивый гол, но не засчитали. Но хорошо играет один в один. Надеюсь, с «Динамо» будет так же весело», — добавил Пресняков.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России состоится 4 марта.