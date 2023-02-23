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Сегодня, 23:19

Гладилин: «В матче со «Спартаком» Дзюба просто выполнял свою работу»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил дебют нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива» в четвертьфинале FONBET Кубка России против красно-белых (0:1).

«Дзюба играл в свою погоду. Ему удобно играть при таких условиях, когда много борьбы, единоборств. Он хорошо подготовился, выдержал два тайма, навязывал борьбу. Думаю, Дзюбу пригласили в «Локомотив», чтобы он помог остаться в РПЛ. В матче со «Спартаком» он просто выполнял свою работу», — приводит «Газета.RU» слова Гладилина.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/23/19819441.shtml
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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