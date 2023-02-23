Александр Хаджи: «Первый тайм мне понравился: казалось, что за «Спартак» играли переодетые «барселончики»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мыслями о четвертьфинальном матче FONBET Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Локомотив» (1:0).

«Первый тайм мне очень понравился: казалось, что за «Спартак» играли переодетые «барселончики». Все получалось: хорошие движение, пасы и разумные действия. Во втором тайме команду как будто подменили — «Локомотив» это уловил. Боялся, как бы не проиграли. Хорошо, что судьи не засчитал гол. «Локомотив» жалко, но как болельщик «Спартака» я был рад. «Локомотив» усилился и очень понравился. Дзюба был очень заметен — не зря болельщики признали его лучшим игроком матча», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.