Дмитрий Хомуха: «Дела «Краснодара» в обороне оставляют желать лучшего»

Экс-тренер ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (3:0).

«Уверенная победа армейцев. Сегодня 23 февраля — отличный подарок для своих болельщиков. ЦСКА хорошо подготовился к игре и использовал те возможности, которые им предоставил соперник, при этом не забил еще уйму моментов, в том числе пенальти.

Почему так провалился «Краснодар»? Я не смог посмотреть всю встречу, но по тому, что я видел, конечно, дела в обороне оставляют желать лучшего. У ЦСКА бы не стал никого выделять, в целом нужно выделять общекомандные действия. И игроки обороны здорово сыграли, и атака была результативной», — приводит Metaratings.ru слова Хомухи.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.