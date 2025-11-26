И.о. тренера «Спартака» Романов: «Вообще не думаю о своем будущем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после ответного матча против «Локомотива» (3:2) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Уже знаете, когда решится ваше будущее?

— Вообще не думаю об этом.

— Визуально будто вдохновились «Спартаком» из прошлого, когда были стеночки и забегания. Что изменили в тренировках перед этой игрой?

— Приятно, что это так смотрится со стороны. Хотим демонстрировать такой футбол. Раскрывать не буду внутреннюю кухню. Но можно произвести какие-то параллели, безусловно.

— Как-то придало дополнительного настроя то, что игроки вышли в футболках с изображением Симоняна?

— Это легенда всего российского футбола. Для нас это большая утрата. Много пересекались с ним, когда работали. Конечно, это подстегивало сегодня игроков, — сказал Романов на пресс-конференции.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).