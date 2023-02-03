В «Волге» рассказали, какие стадионы будут заявлены в качестве резервных на матч Кубка России с «Зенитом»

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов прокомментировал «СЭ» новость «Чемпионата» о том, что «Зенит» предложил им заявить «Газпром Арену» в качестве резервной на матч 1/4 финала Кубка.

«Действительно такое предложение было от «Зенита». Будет ли стадион в Ульяновске готов к матчу 1/4 финала Кубка России? Стадион готовится. Обогрев работает практически месяц, поле полностью освободили от снега, трава растет. Трибуны очищены от снега. Есть план действий, который выполняется. Какая арена будет резервной? Два варианта — Самара и Нижнекамск. Вопрос с ареной «Зенита» неоднократно поднимался и обсуждался. Но на данный момент дело обстоит так — Самара и Нижнекамск», — сказал Савинов «СЭ».

Матч 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит» состоится 25 февраля.