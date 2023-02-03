Радченко: «Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту, то матч с «Зенитом» лучше проводить в Ульяновске»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что матч Фонбет Кубка России, в котором питерская команда сыграет против «Волги», может быть перенесен из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту и пригодно для игры в футбол, то лучше проводить матч в Ульяновске. Ведь это событие для города, на которое придет много зрителей, поэтому нужно играть там. Не знаю, где лучше играть, если в Ульяновске матч провести не получится — в Самаре или на «Газпром Арене», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.