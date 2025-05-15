В судью Левникова бросили пластиковый стакан после поражения «Спартака» от «Ростова»

В главного арбитра матча «Спартак» — «Ростов» (1:2) Кирилла Левникова бросили посторонний предмет с трибуны после матча в финале пути регионов FONBET Кубка России.

После финального свистка Левников шел в подтрибунное помещение. В этот момент в его сторону бросили пластиковый стакан, который упал недалеко от арбитра.

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».