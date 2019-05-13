В ответных полуфиналах Олимп-Кубка России также будет применяться ВАР

Ответные матчи 1/2 финала Олимп-Кубка России пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (ВАР), сообщает официальный сайт РФС.

В матче "Арсенал" - "Урал" арбитром ВАР станет Виталий Мешков, его ассистент - Алексей Сухой.

В игре "Ростов" - "Локомотив" за ВАР отвечает Михаил Вилков, его ассистент - Василий Казарцев.

ВАР дебютировал в России в первых полуфиналах Кубка страны - "Урал" - "Арсенал" (1:0) и "Локомотив" - "Ростов" (2:2).

Обе ответные игры пройдут 15 мая.