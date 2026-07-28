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28 июля, 16:57

«Фанком Броук Бойз» победил «БоМиК» в Кубке России, Смолов сделал голевую передачу

Алина Савинова

Команда «Фанком Броук Бойз» обыграла «БоМиК» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.

Счет на 30-й минуте с передачи Федора Смолова открыл Кирилл Хвастухин. На 60-й минуте Михаил Земсков забил второй гол в ворота команды из Цивильска. Один мяч «БоМиКа» отыграл Олег Волков на 87-й минуте.

Следующим соперником «Фанкома Броук Бойз» в Кубке России будет кировское «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 15:00. Трудовые резервы (Казань)
БоМиК
1:2
Фанком Броук Бойз
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Кубок России
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