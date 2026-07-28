«Фанком Броук Бойз» победил «БоМиК» в Кубке России, Смолов сделал голевую передачу

Команда «Фанком Броук Бойз» обыграла «БоМиК» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» в Казани.

Счет на 30-й минуте с передачи Федора Смолова открыл Кирилл Хвастухин. На 60-й минуте Михаил Земсков забил второй гол в ворота команды из Цивильска. Один мяч «БоМиКа» отыграл Олег Волков на 87-й минуте.

Следующим соперником «Фанкома Броук Бойз» в Кубке России будет кировское «Динамо».