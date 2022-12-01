Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:27

В КДК заявили, что не могли дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита» менее чем на 6 матчей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что по регламенту комитет не мог применить более мягкие санкции к дисквалифицированным по итогам матча Кубка России футболистам «Зенита» и «Спартака».

В четверг, 1 декабря, Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон (все трое — «Спартак»), Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит») были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка страны за массовую драку.

«Представители «Зенита» защищали своих футболистов, представители «Спартака» своих. Представители клубов высказались, что подобное нарушение недопустимо. И просили более мягкого наказания. Что говорил Соболев? Не буду отвечать за каждого. Все футболисты сожалели о содеянном и извинялись.
Что говорили представители клубов? Речь шла о том, кто кого спровоцировал, почему совершены такие действия. Тем не менее представители клубов высказались, что такое поведение футболистов недопустимо и просили применить менее строгие санкции. Но исходя из регламента, менее строгие санкции невозможны.
У клубов есть возможность оспаривать решения КДК, они имеют право в течение недели запросить полный текст решения. После этого клуб принимает решение, апеллировать ли это решение или нет», — сказал Григорьянц.

Ранее в КДК рассказали, почему все шесть игроков получили ровно по 6 матчей дисквалификации.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Камоцци назвал невероятным решение о невыдаче красной карточки Промесу
Экс-арбитр ФИФА Скомина назвал справедливой дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку
Агент Малкома назвал несправедливым решение о дисквалификации бразильца на 6 матчей
«Зенит» — «Спартак». КДК дисквалифицировал страсть
«Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао в Кубке России
Начальника «Локомотива» Шнорра условно дисквалифицировали за поведение в матче с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В КДК объяснили дисквалификацию шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка

Артур Григорьянц не стал комментировал работу Москалева в матче «Зенита» со «Спартаком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости