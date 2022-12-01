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Сегодня, 16:29

Артур Григорьянц не стал комментировал работу Москалева в матче «Зенита» со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц не стал оценивать работу главного судьи Алексея Мосалева в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Как ЭСК оценил работу Москалева? Я не могу отвечать за них. Я говорю только о том, что мы запрашивали. Думаю, эти вопросы будут опубликованы.

Какие видео использовались? Каждый клуб имеет право ссылаться на те доказательство, которые он предоставляет. Мы получили видео от Зенита и Спартака. Мы исходили из того, что все судьи видели эпизод. Мы разбирали дисциплинарное нарушение», — заявил Григорьянц.

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Сегодня, 1 декабря, КДК дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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